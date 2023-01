ASCOLI Il polo equestre al campo Squarcia, con priorità per la Quintana ma lasciando spazio anche a discipline sportive legate al mondo dei cavalli, prende gradualmente forma. Dopo che l’Arengo ha sbloccato con aggiudicazione a fine 2021 i lavori di riqualificazione della struttura, ora si procede con altri tasselli per andare a curare anche ulteriori dettagli di quello che sarà lo Squarcia in prospettiva futura.



L’impianto



Nello specifico, su indirizzo del sindaco Fioravanti in condivisione con l’assessore ai lavori pubblici Cardinelli nell’ambito dell’attuazione delle opere programmate, l’amministrazione comunale ha affidato a un tecnico l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva per realizzare opere di attingimento dell’acqua direttamente dal torrente Castellano al fine di irrigare il campo che ospita le giostre quintanare (e in futuro anche altre gare equestri) e per l’ampliamento del campo di prova per i cavalli nell’area adiacente all’ex palestra all’interno dello Squarcia.



I nuovi lavori



Dopo aver sbloccato una riqualificazione, in corso, legata ad alcuni elementi del campo Squarcia (dalle balaustre alle staccionate, all’impianto di illuminazione e altro ancora), ora l’amministrazione comunale procede con ulteriori interventi di manutenzione straordinaria e di miglioramento della struttura e per un suo più efficace utilizzo. Nello specifico, l’ente ha provveduto ad affidare ad un tecnico la progettazione definitiva ed esecutiva, come detto, per realizzare – per l’importo complessivo di 105mila euro - un impianto di attingimento dell’acqua, da utilizzare per l’irrigazione del campo di gara, direttamente dal sottostante torrente Castellano e per ampliare quello che tecnicamente viene definito campo prova per i cavalli, nell’area adiacente all’ex palestra, ora inutilizzata. Il primo dei due interventi, che prevede ovviamente anche tutto un iter procedurale, per ottenere la formale autorizzazione dagli organismi competenti, servirebbe proprio ad ovviare al problema di poter rifornire l’impianto di acqua (ovviamente senza ricorrere ad acqua potabile) da poter utilizzare per irrigare il terreno su cui si svolgono le giostre della Quintana e, in prospettiva, dovrebbero svolgersi in futuro anche manifestazioni sportive equestri (così come condiviso dal sindaco Fioravanti con l’assessore allo sport Stallone).



Il campo di prova



L’altro intervento che ora dovrà essere progettato è, invece, l’ampliamento dell’area definita nella determina comunale come “campo prova per i cavalli” da realizzare nella zona a fianco alla palestra all’interno del complesso dello Squarcia. Nuovi lavori, dunque, che vanno nella direzione di rendere sempre più efficiente l’impianto proprio nell’ottica di un suo potenziale sviluppo come vero e proprio polo equestre.



I giochi della bandiera



Sempre sul versante quintanaro, ora la giunta comunale ha provato l’atto di indirizzo a sostegno della proposta di candidatura, depositata dai sei sestieri, per lo svolgimento ad Ascoli dei campionati giovanili Fisb previsti nelle giornate del 23, 24 e 25 giugno 2023. Un sostegno motivato con la volontà dell’amministrazione riproporre gli eventi e le iniziative che nel corso degli ultimi anni hanno avuto grande riscontro a livello di partecipazione cittadina e di presenze turistiche (come avvenuto in passato), considerando che i campionati giovanili, ovvero i Giochi della bandiera, tra i campionati organizzati dalla Fisb sono quelli che hanno maggiore riscontro a livello di partecipazione di pubblico. In caso di riscontro positivo alla richiesta, i campionati si svolgerebbero in piazza Arringo e piazza del Popolo.