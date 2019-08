Professore stroncato da un infarto durante il “Cammino di Santiago”

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNANO - Un malore improvviso non ha lasciato scampo a un insegnante che insieme al figlio aveva appena concluso il Cammino di Santiago e stava aspettando per poter ripartire e tornare a Villa Pigna di Folignano dove vive con la sua famiglia. Potrebbe essere stato un attacco cardiaco a stroncare la vita a soli 61 anni di Pietro Malavolta che insieme con il figlio Francesco aveva condiviso l’esperienza del Cammino e stava per tornare in Italia quando ha iniziato a sentirsi male.Purtroppo, ogni tentativo di salvargli la vita si è dimostrato vano e non è rimasto altro da fare che constatarne l’avvenuto decesso. Ora si attendono le autorizzazioni delle autorità portoghesi prima di poter far rientrare la salma in Italia e, quindi, a Villa Pigna. Non era la prima volta che Pietro Malavolta aveva effettuato il pellegrinaggio: già nel 2015 insieme con l’altro figlio Simone aveva percorso in bicicletta i circa 800 chilometri tra la cittadina francese di Saint Jean Pied de Port e Santiago de Compostela.