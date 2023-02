A14 maledetta, presidio dem al casello di Grottammare: «Mettere velocemente in sicurezza definitiva quel tratto»

GROTTAMMARE - L’ultima tragedia dell'autostrada A14, avvenuta sabato 4 febbraio nel tratto Pedaso-Grottammare è costata la vita a un padre e due figli. Il terzo figlio, con loro in auto, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata ad Ancona. Una famiglia spazzata via.

«I cittadini, gli utenti di Autostrade e le nostre comunità non possono più tollerare ulteriori tributi di sangue, imposti nel tempo con atroce costanza da questo segmento viario - rimarcano Augusto Curti, Anna Casini, Irene Manzi e Francesco Ameli -. Della Pedaso-Grottammare, purtroppo, conosciamo le enormi criticità dovute alla cronica presenza di cantieri, all’elevata concentrazione di gallerie e ad una non agevole conformazione strutturale. E’ necessario, pertanto, che il gestore e gli enti preposti procedano alla rapida conclusione dei lavori ed alla definitiva messa in sicurezza del tratto». Una "rapida conclusione" dei lavori che cozza sempre, però, con la sicurezza. Dal summit con il ministro Salvini, infatti, è uscita una indicazione opposta: differire temporalmente i cantieri. Tradotto: spacchettarli, spalmarli, diluirli in modo da far lavorare un cantiere alla volta per ridurne l'impatto sulla viabilità e sicurezza. Il rovescio delle medaglia, però, sarà fatalmente un allungamento dei tempi della conclusione definitiva dei lavori.

Il presidio al casello

«Al fine di focalizzare l’attenzione sul tema e di avviare azioni condivise, abbiamo promosso un presidio della durata di circa 30 minuti, per domani, venerdì 10 febbraio 2023, alle ore 15, al casello autostradale di Grottammare - informa il gruppo dem -. L’invito è stato esteso ai rappresentanti delle Istituzioni ed ai parlamentari del Territorio»