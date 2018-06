Prima i bicchieri e poi i pugni: denunciati per la rissa al bar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO D'ASCOLI - Prima le urla poi i pugni. Quindi le sirene e l’arrivo di ben tre pattuglie della polizia. Scene da estrema periferia a Porto d’Ascoli dove, nella tarda serata di giovedì, un bar di via Mare è stato teatro di una furibonda scazzottata tra due quarantenni, entrambi di origini straniere. Si tratta di un romeno e di un albanese che, dopo aver bevuto qualche biglietto di troppo, hanno iniziato a discutere animatamente. I toni si sono fatti via via sempre più alti fino alle prime spinte poi sfociate in veri e propri pugni. Il tutto, pare, anche legato a vecchie ruggini tra i due per episodi che risalirebbero a diversi mesi fa. I quarantenni hanno iniziato a darsele di santa ragione di fronte agli occhi dei tanti avventori del bar. A chiamare le forze dell’ordine sono stati alcuni residenti della zona allarmati dalle urla prima e dagli inconfondibili suoni della colluttazione poi. Sono poi stati portati in commissariato dove sono stati entrambi denunciati per ubriachezza molesta.