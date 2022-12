Tragedia sfiorata a Porto d'Ascoli: auto fuori strada sfonda la recinzione e finisce sulle rotaie. Per fortuna non passavano treni

SAN BENEDETTO - Potrebbe essere considerato di diritto il miracolo dell'antivigilia, perchè l'incidente che è avvenuto questa mattia a Porto d'Ascoli si sarebbe potuto trasformare in una tragedia. Un'auto, guidata da un anziano del posto, è improvvisamente volata dalla strada sui binari della ferrovia Adriatica.

Per cause in corso di accertamento l'automobilista a bordo della Ford Focus ha perso il controllo della macchina, ha rotto la recinzione della strada ed è piombato sulle rotaie. Solo per un miracolo, appunto, in quel momento non passava nessun treno ma ce n'era uno fermo sui binari, pochi metri davanti all'auto volata di sotto. Tanto spavento per l'uomo alla guida, che fortunatamente - oltre allo choc - ha riportato solo contusioni.