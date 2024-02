SAN BENEDETTO - Archiviato il primo appuntamento del Carnevale Sambenedettese, domani, sarà Porto d’Ascoli sarà il cuore del divertimento con la Festa di Carnevale organizzata dal Circolo dei Portodascolani. Gruppi mascherati, sbandieratori e mangiafuoco sfileranno in parata con l’accompagnamento della banda musicale. L’evento partirà da via del Mare e sfilerà attraverso via Toti, via Turati, via Chiesa per arrivare in piazza Cristo Re.

La sfilata

Domenica invece, il clou dei festeggiamenti si sposterà alla Rotonda Giorgini di San Benedetto, con la tradizionale sfilata dei carri allegorici che attraverseranno diverse vie cittadine seguiti da trampolieri, giocolieri, mascotte e animatori, con tanto di supereroi al seguito. La sfilata seguirà il percorso circolare di viale Buozzi, piazza Giorgini, via Milanesi, viale Marinai d’Italia e via Fiscaletti. Cinque i carri allestiti per l’occasione, di cui tre provenienti da Castignano e due realizzati per l’occasione dall’associazione “Amici del Carnevale sambenedettese” sui temi dell’inquinamento marino e della benedizione papale ricevuta dalla locale marineria. Chiuderà il cartellone l’appuntamento pomeridiano di martedì 13 febbraio, sempre alla rotonda Giorgini, dove, oltre a giochi e animazione, a partire dalle 17 si terrà il concerto dal vivo de “I Pupazzi”, per un pomeriggio all’insegna del divertimento per tutti. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e a ingresso libero.

Ma anche in altri comuni limitrofi Re Carnevale torna a divertire grandi e piccini, come a Montefiore dell’Aso, dove, dopo quattro anni di stop, torna, quindi, uno degli appuntamenti più sentiti. La Pro Loco Montefiore e l’Amministrazione Comunale organizzano la quarantesima edizione del carnevale, con i carri allegorici di scena domenica 11 e martedì 13 febbraio. Anche Cupra Marittima dedica il pomeriggio della domenica di Carnevale (dalle 15.30 alle 17.30) al divertimento per tutti i bambini. In Piazza Possenti, infatti, giochi, musica, baby dance, truccabimbi, ballon art, con la straordinaria partecipazione di Super Borghetto e della Principessa Nancy.