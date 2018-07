La festa finisce male: botte da orbi in strada dopo la birra a fiumi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SAN BENEDETTO - Venti persone in strada che se le suonano di santa ragione a suon di cazzotti e bottigliate. Tutto intorno i residenti di una via impegnati ad osservare impotenti la scena madre, punta ben visibile di un iceberg di situazioni che, ad ascoltare chi vive in zona, sono ormai quasi all’ordine del giorno da circa due anni. Siamo a Porto d’Ascoli, nella zona che corre tra le due direttrici principali di via Mare e via Turati. Per la precisione in via Esino.Lì, tra le 20.30 e le 21 di domenica si è scatenato l’inferno. Una una furiosa rissa tra più gruppi di extracomunitari che, per tutto il pomeriggio, avevano partecipato alla festa di compleanno di una ragazza all’interno di una abitazione che si trova in una strada attigua. Alcol a fiumi, a giudicare dall’enorme quantità di bottiglie che, ieri, campeggiava ancora nei pressi dei bidoni dell’immondizia.