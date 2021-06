2 Giugno, dopo la festa della Repubblica premiati i poliziotti della questura di Ascoli

ASCOLI - Festa del 2 Giugno, ad Ascoli Piceno, a cui ha fatto seguito la cerimonia di premiazione del personale della Polizia della questura di Ascoli Piceno. Hanno partecipato il prefetto Carlo De Rogatis e il sindaco Marco Fioravanti; ha fatto gli onori di casa il questore Alessio Cesareo. La celebrazione è iniziata con la deposizione di una corona di alloro davanti al monumento ai Caduti della Polizia di Stato e la benedizione ad opera del Cappellano della Polizia di Stato Mons. Adam Baranski.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Sanzioni alla movida alcolica dopo il malore della sedicenne. Multati... LO CHOC Una sedicenne stramazza al suolo, alcuni passanti lanciano... LE INDAGINI Rapinatore incastrato grazie alle foto su Instagram, scattano gli...

LEGGI ANCHE

Coronavirus, 125 casi nuovi nelle Marche in un giorno. Da oggi si possono vaccinare i maturandi /Il trend dei contagi

No vax imbratta la città con la vernice spray: «Il vaccino vi sterminerà tutti». Denunciato

Ecco l'elenco dei premiati

Encomio

All’Ispettore Superiore della Polizia di Stato Remo Cinaglia; al Vice Ispettore della Polizia di Stato Angelo De Chiara; al Vice Ispettore della Polizia di Stato Giorgio Tosi; al Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Walter Di Matteo; all’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Mauro Di Carmine; all’Assistente Capo della Polizia di Stato Fabio Iannello.

Encomio per aver salvato una donna rimasta bloccata all’interno di un’autovettura in un sottopasso sommerso d’acqua piovana a San Benedetto al Vice Ispettore della Polizia di Stato Loriana Di Giacinti e all’Assistente Capo della Polizia di Stato Vittorio Marsili.

Encomio per un intervento di soccorso pubblico mentre era libero dal servizio all’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Maurizio Catagna.

Lode per l’attività di soccorso pubblico in favore della popolazione residente nella provincia ascolana, in occasione della eccezionale precipitazione nevosa occorsa in concomitanza con diverse scosse telluriche di fortissima intensità all’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Marcello Pantalone e all’Assistente Capo Coordinatore Tecnico della Polizia di Stato Piergiorgio Funari.

Consegna delle Medaglie di Commiato al personale della Polizia di Stato in quiescenza all’Ispettore Superiore della Polizia di Stato Giovanni Piccinini; all’Ispettore Superiore della Polizia di Stato Fiorina Marra; al Sovrintendente della Polizia di Stato Rosanna Valzani.

Altri premi consdegnati dal Prefetto e dal Sindaco: Encomio Solenne all’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Paolo Fabbri; Encomio al Vice Ispettore della Polizia di Stato Alessandro Zagaglia; Encomio all’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Maura Giacomantonio; Lode all'Assistente Capo della Polizia di Stato Paolo Capponi; Lode all'Assistente Capo della Polizia di Stato Sabrina Giorgi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA