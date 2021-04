La pietra arenaria indiana per ripavimentare strade e rue del centro storico

ASCOLI - Ora si apre ufficialmente il percorso, dopo il confronto tra Arengo, rappresentanti di categoria e Università, per la riqualificazione di piazza Arringo. E la parola passa agli ascolani, con l’invito del sindaco Fioravanti ad avanzare idee e proposte progettuali, entro il 9 aprile, per migliorare l’attuale immagine della piazza.

L’obiettivo del primo cittadino, infatti, è quello di andare a realizzare una vera e propria cartolina da aggiungere al dossier per la candidatura di Ascoli a capitale della cultura 2024 e al tempo stesso valorizzare tutta la zona anche dal punto di vista turistico. Ma, con i lavori in piazza Arringo per la ripavimentazione con travertino bianco, altra novità, si recupereranno le attuali lastre di pietra indiana (che coprono circa 4mila metri quadrati di superficie) per andare a riqualificare, gradualmente, tante altre vie pedonali del centro storico. Risparmiando, quindi, sul costo dei materiali e migliorando comunque l’immagine complessiva del cuore della città.

«Oggi voglio annunciarvi – sottolinea il sindaco Fioravanti, confermando la nostra anticipazione - che è volontà della nostra Amministrazione rinnovare la pavimentazione di Piazza Arringo. Stiamo lavorando insieme all’assessore ai lavori pubblici, Marco Cardinelli, e a tutta la giunta e i consiglieri comunali, per avviare i lavori nel breve tempo». «Prima di agire operativamente però, - aggiunge Fioravanti - vogliamo coinvolgere tutta la cittadinanza in un progetto di partecipazione e condivisione. Per questo motivo, chiunque può mandarci entro il 9 aprile, all’indirizzo email official.comuneap@gmail.com, un’idea o una proposta. Tutti i progetti che perverranno saranno valutati da tecnici e personale competente, affinché si possa scegliere la soluzione migliore per rinnovare la pavimentazione della nostra stupenda piazza. Ringrazio fin da ora quanti vorranno dare il proprio contributo. E un grande ringraziamento grande va alla Regione Marche che con estrema rapidità ci ha consentito la rimodulazione dei fondi Iti per il progetto di restyling della piazza». L’operazione che ora l’Arengo ha deciso di avviare per riqualificare piazza Arringo, a distanza di circa 17 anni dalla conclusione dell’ultimo intervento (era il 2004, sindaco Celani), dovrebbe portare in ogni caso all’avvio del cantiere nei primi mesi dopo l’estate e, comunque, entro l’anno.

Ma l’intervento avrà un effetto positivo a cascata anche per altre zone del centro, come conferma l’assessore ai lavori pubblici Cardinelli. «L’idea di riqualificare piazza Arringo, - spiega Cardinelli - migliorandone anche l’impatto estetico, ci consentirà di andare a recuperare le lastre presenti sulla piazza (di pietra indiana – ndr) per poi destinarle alla ripavimentazione di diverse altre vie pedonali. Parliamo di materiale che attualmente copre, in piazza Arringo, una superficie di circa 4mila metri quadrati e che come Amministrazione intendiamo riutilizzare, risparmiando quindi su eventuale materiale da acquistare, per migliorare tante altre vie del centro riservate ai pedoni».

