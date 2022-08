Cossignano pensa di intitolare una via a Piero Angela

COSSIGNANO - Il Comune di Cossignano, appresa la notizia della scomparsa del grande giornalista Piero Angela, propone di intitolare una via al divulgatore scientifico Piero Angela. «A Cossignano avremo una via intitolata a Piero Angela, così da lasciare nel futuro delle nostre generazioni, anche a Cossignano, un segno indelebile della nostra storia. Ora il figlio Alberto continuerà l’attività che il padre ha saputo trasmettere a tante generazioni, come la mia» commenta così Angelo Carlini, consigliere comunale e curatore della proposta.

Il sindaco: «Grazie Piero Angela»

«Uno dei più grandi giornalisti e divulgatori con il quale siamo cresciuti e ci siamo formati. Un ringraziamento per la sua opera». Così il sindaco, Roberto Luciani, commenta dopo aver appreso della morte del divulgatore.