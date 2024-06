ASCOLI Si alza l’attenzione, nel nome della sicurezza, su tutta quella zona che sovrasta il centro storico, in particolare da tutta la zona della Piazzarola al polo universitario e l’Annunziata per arrivare alla Fortezza Pia. L’obiettivo è rendere dura la vita a vandali che, nel corso degli ultimi anni, sono entrati in azione in queste zone della città con il solo obiettivo di distruggere tutto ciò che trovano all’interno o all’esterno di edifici di rilievo.

Ultimo esempio in ordine di tempo, il raid vandalico nella chiesa di Sant’Angelo Magno, con gli inquirenti che proseguono nelle indagini per chiudere il cerchio sugli autori dell’ignobile gesto. Ma in precedenza erano stati colpiti anche il vicino auditorium Montevecchi e ancor prima la Fortezza Pia. Tutto questo con la complicità anche dell’oscurità che rende più penetrabili e vulnerabili quei posti. A questo punto diventa fondamentale l’ampliamento della videosorveglianza che è prevista, per l’area esterna alla chiesa di Sant’Angelo Magno, nell’ambito dell’intervento di riqualificazione dell’edificio sacro, finanziato con due milioni di euro. Telecamere previste, in più fasi, anche nella zona tra la Fortezza Pia e Porta Gemina. Nel frattempo, la polizia locale prevede un’intensificazione dei controlli nel quartiere della Piazzarola.

Zone e telecamere

Nel mirino dei vandali si sono susseguiti diversi edifici e monumenti situati nella zona che ruota attorno alla Piazzarola. Anche approfittando della conformazione del quartiere stesso. Tra le zone colpite di recente, oltre alla chiesa di Sant’Angelo Magno (con un altro tentativo di intrusione effettuato anche poco prima del raid andato a segno), era finito nel mirino dei teppisti anche l’auditorium Montevecchi, vandalizzato e con danni importanti. Ancor prima era toccato al complesso di San Domenico, dove ora si sono avviati i lavori di riqualificazione e trasformazione, così come, andando indietro, nel maggio 2021 addirittura qualcuno era entrato nel cantiere di riqualificazione della Fortezza Pia e aveva gettato materiale e balaustre di sicurezza lungo la scarpata. In questo senso, se è vero che si è già potenziata l’illuminazione attorno alla storica struttura di difesa della città e delle aree esterne, altrettanto si farà ora nella zona dei camminamenti fino a Porta Romana, contestualmente alla predisposizione degli allacci per le telecamere che si installeranno anche nell’area esterna della chiesa di Sant’Angelo Magno.

Più luce sui ponti

È prevista per questa sera l’accensione della nuova illuminazione monumentale sia sul ponte di Campo Parignano che sul ponte romano di Borgo Solestà. L’Opera Light, società che si è occupata dell’intervento, interfacciandosi con l’assessore Marco Cardinelli, ha concluso i lavori che hanno previsto l’installazione di nuove lampade a led che consentiranno di migliorare l’immagine dei due ponti di collegamento dei due quartieri con il centro e di elevare il livello di sicurezza, fungendo anche da deterrente per potenziali vandali.