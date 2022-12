Ascoli, sequestrati 48 chili di petardi per Capodanno: denunciate tre persone

ASCOLI - Un sequestro con il botto. In occasione delle feste natalizie e di fine anno, la Questura di Ascoli Piceno ha disposto conrtrolli per la verifica del rispetto delle normative in materia di produzione e vendita di articoli pirotecnici, su tutto il territorio della Provincia.



I servizi di controllo del territorio, disposti dal Questore di Ascoli Piceno Vincenzo Massimo Modeo, sono stati rivolti dalle ditte di produzione degli articoli pirotecnici, agli esercizi di commercializzazione come supermercati, cartolerie, tabaccherie e ambulanti, allo scopo di individuare l’eventuale illecita commercializzazione dei “Botti di fine anno”.

I controlli





Gli agenti della Squadra Amministrativa e dell’Ufficio Armi della Questura di Ascoli Piceno hanno effettuato i controlli su 2 fabbriche di esplosivi, 4 depositi di prodotti pirotecnici e 11 esercizi commerciali di minuta vendita. Durante i controlli sono emersi diversi illeciti penali, come dalla detenzione di prodotti pirotecnici scaduti, all’irregolarità nella tenuta dei registri di carico e scarico di materiale esplodete, non da ultimo il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal Prefetto in licenza. Sono stati asequestrati 48 chili di prodotti pirotecnici. I titolari delle licenze ed i rispettivi preposti sono stati denunciati all’Autorita Giudiziaria. Ovviamente i servizi di controllo sono stati programmati anche per il nuovo anno.