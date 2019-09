Pesanti apprezzamenti su una ragazza accerchiato e picchiato da dieci giovani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ASCOLI - Fine settimana violento dietro ai merli (zona meglio conosciuta in dialetto come Rrete li mierghie). Per un pesante apprezzamento nei confronti di un’avvenente fidanzata di un ragazzo che si trovava a passare da quelle che parti, sabato notte, un giovane di circa trent’anni è stato accerchiato e selvaggiamente picchiato. Dapprima sono partiti gli insulti poi alla reazione veemente del trentenne che ha continuato ad apostrofarli è scattata la vera e propria colluttazione. Il giovane è stato scaraventato brutalmente a terra e preso a calci e pugni in diverse parti del corpo.