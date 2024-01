ASCOLI Sono da settimane in corso le grandi manovre all’interno degli schieramenti politici in vista delle elezioni comunali previste nella tarda primavera (probabilmente l’8 e 9 giugno). Le principali attenzioni si concentrano sulla lista di Fratelli d’Italia che esprime il sindaco e che è data per favorita. L’obiettivo è ottenere il record delle preferenze, importante avvertimento alla Lega negli equilibri di forza futuri. Nel 2019, infatti, fu il Carroccio all’apice, a fare il pieno di voti ottenendo un nutrito pacchetto di assessori (Monia Vallesi, Nico Stallone, Dario Corradetti, Monica Acciarri). Quindi il mantra di FdI è ottenere il maggiore numero di voti candidando nella lista aspiranti consiglieri che portino in dote tante preferenze. In questa ottica sta prendendo forma la candidatura di Barbara Pennacchietti, storica collaboratrice di Guido Castelli, che potrebbe sparigliare le carte in FdI. E nel partito della Meloni potrebbe approdare come candidato anche Giacomo Manni, ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, percorrendo la stessa strada dell’onorevole Rachele Silvestri qualche anno fa.

APPROFONDIMENTI

Le manovre

Anche il sindaco Marco Fioravanti sta pensando a una sua lista civica, sull’esempio di Zaia in Veneto, potendo così quantificare il consenso personale ottenuto nella legislatura che sta per terminare, ma tenendo a mente che non potrà indebolire Fratelli d’Italia. Nella lista del sindaco potrebbero candidarsi anche esponenti di Forza Italia.

Secondo i pronostici, l’assessore Marco Cardinelli potrebbe essere la sorpresa della tornata elettorale, mentre Massimiliano Brugni e Gianni Silvestri stanno allestendo le liste civiche. Quest’ultimo potrebbe centrare la sesta rielezione all’Arengo: un record. Donatella Ferretti ha la strada spianata in Forza Italia dove ci sarà il ritorno dell’ex assessore Claudio Travanti. E rimanendo in tema di ex assessori, l’immarcescibile ex assessore al commercio, Cesare Celani, sta valutando la candidatura a sindaco di Palmiano, il comune più piccolo della provincia picena,