Paura questa mattina a San Benedetto, dà in escandescenza e minaccia la compagna. Intervengono carabinieri e polizia locale

SAN BENEDETTO - Momenti di paura questa mattina nei pressi della Croce Verde di San Benedetto dove un uomo ha dato in escandescenze minacciando anche la propria compagna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia della città delle palme per tentare di sedare l’uomo il quale sembra che da alcuni giorni fosse stato segnalato come in preda a grande agitazione.

Carabinieri e polizia locale sul posto

I militari sono stati sostenuti nel tentativo di riportarlo a più miti consigli anche dagli uomini della polizia locale. Intervenute infine due ambulanze si è in attesa che il sindaco firmi l’ordinanza per portarlo in ospedale visto che si rifiuta di farlo spontaneamente