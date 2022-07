Notti alcoliche tra Ascoli e Riviera delle Palme, 5 patenti ritirate: al volante non c'erano giovanissimi

ASCOLI Denunciate 5 persone con contestuale ritiro di patente (3 a San Benedetto del Tronto e due ad Ascoli Piceno) di età compresa tra i 26 e i 39 anni per guida in stato d’ebbrezza alcolica. I Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, negli ultimi giorni hanno intensificato il pattugliamento del territorio in funzione preventiva dei reati predatori e di vigilanza sulle maggiori arterie di collegamento al fine di prevenire i comportamenti indisciplinati e violenti alla guida che, soprattutto in questo periodo estivo, compromettono la sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti che affollano il Piceno.

I posti di controllo

I posti di controllo effettuati dai Carabinieri delle Compagnie di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, in particolare nelle ore notturne e in prossimità di obiettivi considerati sensibili per la presenza di numerosi giovani, hanno portato a una raffica di sanzioni.