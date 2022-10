Passaggio di cinghiali tra Abruzzo e Marche, aumentano le segnalazioni sulle strade e non solo

TERAMO- Sono sempre di più le segnalazioni legate alla presenza di cinghiali lungo le strade che uniscono Marche e Abruzzo in entrambi i sensi di percorrenza.



L'allerta

Il Comune di Teramo, coinvolgendo anche gli enti come le Asl che hanno competenze specifiche in questi frangenti, ha invitato la cittadinanza (tra cui tanti marchigiani presenti per motivi di studio) a prestare attenzione a ridosso dell'università nelle zone di Colleparco, Villa Mosca, Colleatterato e Piano della Lenta. Al momento non si registrano aggressioni o danni ma gli avvistamenti, con relative segnalazioni, proseguono.