Parigi-Dakar con un tocco di ascolanità: l'ex ingegnere di Rozzi impegnato come assistente di gara

ASCOLI - Da anni gravita nell’universo delle motociclette, gareggiando spesso in competizioni importanti. E' Alberto Cambruzzi che in questi giorni è coinvolto nell’edizione 2021 della Parigi-Dakar come assistente di gara.

Il 57enne, nato ad Ascoli, ora residente a Colli del Tronto ma da tempo cittadino del mondo, è coinvolto nel famoso rally, quest’anno vissuto con restrizioni di viaggio particolari a causa della pandemia da Covid 19.

La gara

Il percorso della 43° edizione, in corso di svolgimento, si snoda totalmente all’interno dell’Arabia Saudita, con il via da Gedda lo scorso sabato e la conclusione nella stessa città il 15 gennaio. Cambruzzi seguirà tutto il tragitto previsto, che quest’anno coprirà una distanza complessiva di 8mila chilometri, dei quali 5mila di prove speciali. Lo specialista dei motori da molti anni è anche una delle figure tecniche più apprezzate nel campo delle costruzioni. Laureato in ingegneria civile con indirizzo “Trasporti e Ambiente”, Alberto Cambruzzi ha iniziato l’attività professionale nel campo dei lavori infrastrutturali nel 1986, lavorando nell’impresa dell’indimenticato presidente dell’Ascoli calcio Costantino Rozzi. Nel corso del tempo ha poi svolto un’intensa attività nella gestione di grandi iniziative infrastrutturali, assumendo vari incarichi a livello tecnico e di governo societario, partecipando attivamente allo sviluppo e alla successiva esecuzione di rilevanti progetti, sia nazionali che internazionali. Non è la prima volta che è coinvolto nella massacrante Parigi–Dakar ma quest’anno l’impegno e le condizioni sono decisamente più complesse del solito, visto che nell’edizione attuale del rally, che vede Carlos Sainz e Stephane Peterhansel tra i favoriti nelle auto, mentre per i camion, spicca Claudio Berro, ex diesse Ferrari, non appare possibile tra una tappa e l’altra poter usufruire dei consueti canali di comunicazione.



I numeri

Partiti come detto da Gedda, il percorso per mezzi a motore più difficile del mondo vedrà la carovana fermarsi nelle tende del deserto, con il coinvolgimento di 555 concorrenti e 321 veicoli, con 129 moto e quad, 124 auto e 42 camion, oltre alla novità rappresentata dalla presenza delle vetture storiche. Per affrontare le innumerevoli difficoltà sopraggiunte, anche stavolta appare presente all’appello l’operato di Cambruzzi, che oltre ad essere un campione nel guidare le moto, rappresenta in Italia uno dei massimi conoscitori e collezionisti in materia. Lui, nato a cresciuto ad Ascoli, vede legato a sé una delle vere proprie leggende commerciali della città. Infatti, per oltre 50 anni l’attività appartenente alla sua famiglia, la boutique “Mode Dea”, ha rappresentato un insostituibile punto di riferimento del fashion nel centro storico del capoluogo piceno.

