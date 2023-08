Paola d'Eugenio è la nuova direttorice amministrativa Ast di Ascoli Piceno

ASCOLI- La Dott.ssa Paola D’Eugenio è il nuovo Direttore Amministrativo della AST di Ascoli Piceno. E’ stata nominata dal Direttore Generale Nicoletta Natalini, insediatasi il 17 luglio scorso.

Carriera

Paola D’Eugenio è attualmente Direttore Facente Funzioni della UOC Direzione Amministrativa di Presidio c/o l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, attualmente in AST di Pesaro-Urbino. La nomina del Direttore Amministrativo rappresenta uno dei primi passi importanti e strategici per la riorganizzazione aziendale che la nuova direzione della AST sta portando avanti in questi mesi.