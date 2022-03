E' morto il consigliere comunale Corrado Vitali. Era stato colto da malore qualche giorno fa

PALMIANO - Sconvolta e addolorata tutta la popolazione di Palmiano per la scomparsa prematura, ieri mattina intorno alle 9, a 61 anni, di Corrado Vitali. Persona molto conosciuta non solo in ambito comunale ma anche nel territorio ascolano, consigliere comunale nell’attuale compagine guidata dal sindaco Giuseppe Amici, aveva alle spalle una lunga carriera di circa un ventennio come amministratore del Comune, per due mandati anche nel ruolo di vice sindaco assumendo grandi responsabilità pur nel più piccolo comune della provincia.

Vitali aveva accusato un malore martedì mattina ed era stato ricoverato urgentemente all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto in terapia intensiva. Il quadro clinico era sembrato subito complesso e le sue condizioni di salure purtroppo si sono aggravate con il passare del tempo. Affranto lo stesso sindaco Giuseppe Amici, molto legato a Vitali non solo da una collaborazione amministrativa di lungo periodo ma da una stretta amicizia che durava da parecchi anni. «Corrado era una persona affabile, gentile, buona, sempre disponibile e sempre pronto ad aiutare chi era in difficoltà».



Corardo Vitali abitava con la famiglia in frazione Castel San Pietro ed era molto impegnato anche nel volontariato, nella Pro Loco e nella Protezione civile locale. Era dipendente presso lo stabilimento Barilla di Campolungo come elettricista e si occupava della manutenzione del sito industriale. Lascia la moglie Maria Grazia, le tre figlie Natascia, Serena e Ramona, nonché tre nipoti. Il funerale sarà celebrato domani mattina alle ore 10 nella chiesa di Castel San Pietro e la salma sarà tumulata nel cimitero del paese.

