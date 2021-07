Bimbo di tre anni cade nella vasca della piscina e rischia di annegare

PALMIANO - Tragedia sfiorata in una struttura ricettiva a cavallo fra i comuni di Palmiano e Venarotta. Un mimbo di tre anni, infatti, è caduto nella vasca della piscina e ha bevuto molta acqua. Per fortuna sono stati tempestivi i soccorsi da chi era in piscina. Sul posto un'ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118 dell'ospedale Mazzoni. Nel frattempo è stata però allertata l'eliambulanza che ha provveduto a trasportare il piccolo al Salesi di Ancona. Per fortuna è fuori pericolo.

LEGGI ANCHE

Scontro auto-moto all'incrocio, il centauro soccorso e portato all'ospedale

LEGGI ANCHE

Cocaina e hashish nascosti nell'auto, la polizia arresta un pusher sorpreso a spacciare la droga

Ultimo aggiornamento: 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA