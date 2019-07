Si ribalta con il fuoristrada durante un raduno Grave un uomo di 33 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PALMIANO - Grave incidente durante un raduno di fuoristrada. Un uomo di 33 anni della provincia di Chieti ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori dalla carreggiata e si è ribaltato sulla strada che dal comune di Palmiano conduce a Comunanza. A dare i primi soccorsi i partecipanti al raduno che sarebbe dovuto passare anche epr Roccafluvione. Nell’impatto l'automobilista ha riportato un trauma cranico per cui è stato necessario il trasporto in eliambulanza all’ospedale di Torrette dove è giunto in codice rosso (gravi condizioni di salute).