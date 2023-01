PAGLIARE DEL TRONTO - Una passeggiata con il proprio amico a quattro zampe, solito itinerario e, fra l’erba del parchetto che si trova in fondo a via don Paolo Rossi, a ridosso della ferrovia, ecco che viene rinvenuta un’esca avvelenata.

Pronta la reazione di una signora residente nella frazione di Pagliare che ne ha individuate e raccolte ben cinque, evitando conseguenze gravissime per il suo cane e per altri amici a quattro zampe che vengono accompagnati dai loro padroni per una passeggiata. Nella zona si conoscono un po’ tutti e quindi è stato lanciato immediatamente l’allarme a chi è proprietario o si prende cura di cani e gatti. Un gesto crudele e vile, che segue a ruota quello che, solo due giorni prima, aveva interessato la strada del cimitero. Gli episodi sono stati debitamente segnalati alle autorità competenti.