Tremendo schianto con la moto a Campotosto: muore sul colpo un marchigiano di 32 anni

OFFIDA - Schianto mortale nel pomeriggio in provincia di L'Aquila nella zona di Campotosto. A perdere la vita in un grave incidente stradale è stato un motociclista di Offida, Davide Marinucci di 32 anni. L’incidente si è verificato in territorio dell’Aquila, al km 24 della statale 80, verso Campotosto. Sul posto, il 118 con l’eliambulanza, ma purtroppo per il motociclista non c’è stato nulla da fare. I carabinieri del comando Stazione di Campotosto stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Ultimo aggiornamento: 18:22

