Lavora sul trattore e si ribalta nella scarpata: agricoltore all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OFFIDA - Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada Mezzina al confine tra Appignano del Tronto e Offida. Un trattore con rimorchio che procedeva in direzione di Offida si è ribaltato ed è finito sotto la scarpata. L’uomo alla guida del trattore è stato poi trasportato all’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno per le cure del caso.Grave anziano agricoltore schiacciato contro albero da trattoreI primi ad intervenire sono stati gli automobilisti di passaggio, quindi gli uomini del 118 giunti sul posto con l’ambulanza e i vigili del Fuoco di Ascoli Piceno che hanno provveduto al recupero del mezzo con l’autogru. Sul posto, infine, anche i carabinieri della stazione di Appignano del Tronto per i rilievi di legge.