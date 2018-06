Dario muore dopo una serata con gli amici Il 25enne finisce con l'auto contro un albero

di Luigi Miozzi

OFFIDA - Stava tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici quando è andato a sbattere con l’auto contro una pianta al lato della carreggiata. Uno schianto tremendo che non ha lasciato scampo a Dario Troiani, il venticinquenne di Offida morto tragicamente sul colpo alle prime ore di ieri lungo la strada provinciale di Collecchio, il tracciato che corre parallelo alla Mezzina tra Offida e Castel di Lama e che porta alla Contrada San Lazzaro dove il giovane viveva insieme con i suoi genitori. E’ stata una amica di famiglia ad accorgersi che intorno alle 5 si stava recando a lavoro, ad accorgersi di quanto era accaduto e ad avvisare i soccorsi. Purtroppo, quando il personale del 118 è giunto sul luogo dell’incidente, purtroppo per Dario non c’era più nulla da fare se non costatarne l’avvenuto decesso.