Guidava l'auto di un familiare completamente ubriaco Denunciato un giovane

OFFIDA - I carabinieri del comando provinciale di Ascoli continuano ad essere impegnati intensamente su tutto il territorio, anche durante queste festività, per garantire la migliore cornice di sicurezza alle numerose manifestazioni e alla massiccia presenza di persone che affollano le località turistiche. Particolare impulso è stato dato al controllo veicolare sulle arterie stradali più importanti, avendo come obiettivo il contrasto ai comportamenti indisciplinati che mettono a repentaglio la sicurezza degli utenti. Durante i suddetti servizi, che hanno visto impegnate decine di pattuglie dell’Arma con centinaia di controlli alla circolazione stradale e numerose infrazioni rilevate, sono state denunciate due persone. A Offida, i carabinieri della stazione comandata dal maresciallo capo Carlo Laera, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, hanno sorpreso alla guida un trentasettenne di San Benedetto del Tronto risultato positivo al test per l’alcolemia. All’uomo, alla guida di un’autovettura intestata ad un familiare, è stata ritirata la patente e sarà denunciato per guida in stato d’ebbrezza. A San Benedetto del Tronto, i carabinieri hanno segnalato alla Magistratura una ventenne per evasione dagli arresti domiciliari, misura a cui è sottoposta per reati inerenti gli stupefacenti, poiché risultata assente ad un controllo.