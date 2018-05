Stranieri vogliono salire sul bus degli studenti: mezzo fermo per un'ora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OFFIDA - Tensione per oltre un’ora alla fermata degli autobus dove un gruppo di extracomunitari hanno cercato di impedire la partenza del pullman. E’ quanto accaduto ad Offida poco dopo le 13 quando sette giovani di origine nordafricana, presumibilmente nigeriani, sono arrivati in piazza con l’intenzione di salire sul bus della Start diretto a Castel di Lama.L’autista ha chiesto ai giovani la loro destinazione e di poter vedere il biglietto anche per controllare che il titolo di viaggio fosse appropriato per la tratta che avrebbero dovuto percorrere i passeggeri. Ne è nata una discussione che, stando a quanto riferito da alcuni presenti, è proseguita con la presa di posizione dei sette extracomunitari che si sono messi davanti al pullman impedendo all’autista di partire e sferrando pugni sui vetri. Tutto questo davanti agli altri passeggeri, tra i quali una quindicina di studenti che dopo essere usciti da scuola, come ogni giorni, facevano ritorno a casa lungo la vallata del Tronto. A nulla sono valsi i tentativi dell’autista di far desistere i giovani e anche quello di alcuni anziani a bordo che hanno provato a riportare tutti tempo su più miti consigli. Intanto, il tempo passava e l’autobus che sarebbe dovuto partire alle 13,10 per poi garantire le coincidenze a Castel di Lama non riusciva a partire tanto che l’autista si è visto costretto a chiedere l’intervento dei carabinieri. La situazione si è sbloccata dopo circa un’ora quando è arrivato l’autobus che avrebbe dovuto svolgere la corsa successiva. A quel punto i sette giovani si sono diretti verso l’altro pullman dando così modo al primo di poter partire.