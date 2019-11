Offida, tribuna chiusa: il presidente Stracci accusa malore

OFFIDA - I vigili del fuoco di Ascoli Piceno hanno effettuato un sopralluogo nello stadio Piccioni di Offida finalizzato alla verifica dello stato di sicurezza. Dopo ampia ricognizione, diversi i punti di degrado in cui versa lo stadio di Offida. In particolare, la tribuna quella risultata non in regola con quanto prescritto dalle attuali norme. Di conseguenza, la chiusura della stessa è stata immediata poiché alcune parti sono state dichiarate pericolanti, con le feritoie in basso fatiscenti, diversi gradini sbriciolati e cadenti. A seguito del provvedimento c'è stato un alterco fra il presidente dell'Offida Calcio Stracci e gli amministratori e il dirigente ha accusato un malore. © RIPRODUZIONE RISERVATA