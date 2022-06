Morti sospette di anziani alla Rsa: l'infermiere Leopoldo Wick condannato all'ergastolo per 7 omicidi

OFFIDA - Morti sospette alla Rsa di Offida: condannato all'ergastolo per omicidio l'infermiere Leopoldo Wick. Wick è stato riconosciuto colpevole di 7 degli 8 omicidi che venivano contestati e di uno 4 tentati omicidi di cui era accusato ed è stato condannato all'ergastolo con un anno di isolamente.

APPROFONDIMENTI PRIMO PIANO Anziani morti nella Rsa, ergastolo all'infermiere. Il pm:... IL PROCESSO Monti chiede una proroga delle indagini sui decessi alla Rsa di... L'INCHIESTA Le morti sospette nella Rsa di Offida e le richieste delle parti... IL PROCESSO Le otto morti sospette nelle Rsa di Offida, il Pm chiede...

"Non c'è soddisfazione - ha commentato il pubblico minsitero Monti - per non si può essere soddisfatti quando si condanna una persona, ma penso che si tratti di una sentenza giusta al termine di un processo molto complesso".

Ultimo aggiornamento: 14:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA