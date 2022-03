Muore a 40 anni per un malore in strada professore alle Superiori ed ex assessore comunale

OFFIDA - Dramma ieri sera ad Offida. Roberto D’Angelo, 40 anni, ex assessore comunale di Offida, laureato in enologia e professore all'istituto tecnico agrario Celso Ulpiani di Ascolki Piceno è morto stroncato da malore in pieno centro, in una via laterale poco distante dal teatro Serpente Aureo, quando stava per concludersi il Carnevale. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 inviata dalla centrale operativa dell'ospedale Mazzoni ma oramai non c'era più nulla da fare. E per i soccorritori non è rimasto che accertare il decesso del professore Roberto D'Angelo.

