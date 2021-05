Cade da un muretto e precipita nella scarpata, muore davanti agli occhi della moglie

OFFIDA - Tragedia ieri sera nella frazione di Borgo Miriam di Offida dove un anziano ha perso la vita cadendo da un muretto e finendo in una scarpata. All'incidente era presente la moglie. Non si sa se la caduta sia stata provocata da un improvviso malore o semplicemente da una perdita dell'equilibrio. Quando gli operatori sanitari del 118 inviati dalla centrale opertativa dell'ospedale Mazzoni sono giunti sul posto nonhanno potuto fare nulla. L'anziano è morto poco dopo. Spetterà al medico legale stabilire se la morte è legata al malore o alla caduta.

Ultimo aggiornamento: 10:08

