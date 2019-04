Morti sospette nella Rsa L'indagato si difende: «Ho salvato tante vite»

di Mario Paci

OFFIDA - «Nella mia professione ho contribuito a salvare tante vite umane, non posso certamente passare per un angelo della morte». È avvilito ma fiducioso nella giustizia l’infermiere di 57 anni, residente a Grottammare, indagato di omicidio per, che si è sfogato con il suo legale. Dopo l’apertura dell’inchiesta da parte della magistratura ascolana l’infermiere è stato collocato in ferie ma quando tornerà al lavoro a maggio sarà trasferito in un altro ufficio.Secondo la Procura della Repubblica il decesso di Vincenzo Gabrielli dello scorso 25 febbraio sarebbe stato provocato da una presunta somministrazione dolosa di farmaci non compresi nella terapia. Mentre per la morte di Lucia Bartolomei di 95 anni la causa potrebbe essere la somministrazione di una quantità di medicinali superiore a quella prevista. In attesa di conoscere i risultati dell’autopsia sul primo cadavere domani sarà riesumata la salma dell’anziana ospite della Rsa offidana per essere sottoposta ad autopsia disposta del procuratore della Repubblica Umberto Monti.