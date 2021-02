Ubriaco si rifiuta di sottoporsi all'alcoltest, denuncia e auto sequestrata

OFFIDA - I carabinieri del comando provinciale di Ascoli Piceno, nell’ ultima settimana, hanno intensificato i controlli stradali e nei luoghi di maggiore assembramento dove sono state una decina le sanzioni comminate per il mancato rispetto della normativa anti-covid. Nell’ambito dell’attività sono state denunciate due persone. A Offida i carabinieri hanno fermato e controllato un sessantenne del posto, il quale all’atto della richiesta dei militari di sottoporsi all’alcoltest si è rifiutato, venendo conseguentemente denunciato per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dello stato d’ebbrezza alcolica. All’uomo è stata anche sequestrata l’autovettura. A Montegallo i militari hanno rintracciato e denunciato per guida senza patente con recidiva poiché sanzionato per lo stesso fatto meno di due anni fa, un 37enne residente a Martinsicuro già conosciuto alle forze dell’ordine. All’uomo è stata anche sequestrata l’autovettura su cui viaggiava.

