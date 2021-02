Si accascia a terra colto da malore mentre era a caccia, muore ex brigadiere dei carabinieri di 65 anni

OFFIDA - Un cuprense di 65 anni. Marcello Cicchi, è morto nella tarda mattinata di ieri dopo essere stato colto da un malore mentre era a caccia tra le colline a ridosso di Offida. E' accaduto in contrada Ciafone. L'uomo si è infatti accasciato a terra mentre stava camminando insieme ad altre persone che facevano parte del gruppo di caccia e che erano con lui. Sono subito stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per predisporre il servizio di assistenza all'eventuale arrivo dell'eliambulanza ma tutti i tentativi di rianimazione si sono purtroppo rivelati vani. La vittima, che viveva da tempo a Roma con la famiglia, è un ex brigadiere dei carabinieri attualmente in pensione.

