Assalto in abitazioni e fondaci I ladri a caccia di gioielli e contanti a colpo sicuro

OFFIDA - Nuova ondata di furti a Offida. A denunciare la raffica di colpi messi a segno nelle ultime ore sono stati alcuni residenti del quartiere La Madonnetta, che si sono visti sottrarre beni di ogni genere da una banda di malviventi. Nell’ultimo raid avvenuto in piena notte, i ladri si sono introdotti all’interno di alcuni fondaci e garage a piano terra e in poco tempo hanno portato via praticamente di tutto: oltre a una bicicletta di alto valore economico, sono stati rubati anche vestiti, bottiglie piene d’olio, scorte alimentari e provviste di ogni specie. Alcune delle famiglie si sono immediatamente recate nella caserma dei carabinieri per sporgere denuncia, ma anche per le forze dell’ordine la situazione non è facilmente gestibile visto che i furti si ripetono ormai da diverso tempo. Solo pochi giorni fa infatti, ad allarmare i residenti erano stati diversi colpi effettuati in alcune abitazioni: i raid sono stati compiuti in una manciata di minuti, come se i malviventi avessero agito a colpo sicuro dopo aver tenuto d’occhio a lungo le abitudini delle “vittime”. Al rientro in casa dei proprietari, usciti magari solo per fare spesa o recarsi dal vicino, l’amara scoperta: in pochi secondi, appartamento messo letteralmente a soqquadro e cassetti aperti alla ricerca di soldi, gioielli e altri oggetti preziosi. Alcuni furti sono stati registrati anche in zona Cappuccini, tanto che molti cittadini iniziano a pensare che non si tratti dell’azione di un solo gruppo di malviventi. I residenti hanno più volte segnalato il problema all’amministrazione, chiedendo l’installazione di videosorveglianza anche nei quartieri più lontani dal centro storico.