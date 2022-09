OFFIDA - L’amministrazione comunale di Offida ha affidato alla ditta F.lli Amabili di Offida l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria nell’isola ecologica di via Castelli per un importo complessivo di 7.564 euro. Si prosegue, così, sulla tabella di marcia, come previsto dal programma amministrativo, con un intervento su un’area di rilevante importanza all’interno del centro storico.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Stroncata da un malore mentre fa il bagno: non servono a nulla i disperati tentativi del 118

I vari interventi di manutenzione previsti consistono nella sostituzione delle porte d’ingresso, nella installazione di nuovi maniglioni antipanico, nella revisione dell’impianto elettrico e sistema di controllo elettronico, nella installazione di nuove elettroserrature ed altri piccoli interventi ulteriori. «Si tratta di un Intervento di manutenzione necessario ed urgente – rimarca il sindaco di Offida, Luigi Massa - al fine di garantire la conservazione, l’efficienza e la piena funzionalità del servizio pubblico».

L’isola ecologica è stata realizzata dal Comune di Offida nel 2017 ed è il centro organizzato per la raccolta di rifiuti urbani videosorvegliato, costituito da 6 box per le diverse tipologie di rifiuti: plastica, carta, indifferenziato, organico, vetro e un ulteriore box per rifiuti diversi (pile, farmaci, piccoli elettrodomestici). Nei primi anni, l’accesso veniva controllato da una card, ora è libero, ma non tutti ne fanno buon uso. L’impianto, quindi, necessita di manutenzione.