Urta un'auto e si schianta contro un muro: grave un motociclista 61enne

OFFIDA - Grave incidente, ieri pomeriggio intorno alle ore 14 lungo la strada provinciale Valtesino, in prossimità del quartiere Santa Maria Goretti di Offida. Coinvolti un uomo, V.G. di 61 anni, in sella ad una moto di grossa cilindrata e residente a Cossignano e un’auto di colore scuro guidata da una giovane donna.

La moto, proveniente da Grottammare, procedeva in direzione bivio Cossignano, quando, all’improvviso, un’auto sarebbe sbucata da una strada secondaria per immettersi sulla provinciale. Il motociclista, titolare di un negozio di generi alimentari, probabilmente pure con il sole in faccia, ha scorto il pericolo e ha frenato di colpo, ma non è stato possibile evitare del tutto l’impatto, quindi, una volta sbalzato dalla sella, il malcapitato è finito contro un muro e, di seguito è scivolato, per lungo tratto, sull’asfalto della carreggiata, riportando delle bruciature lungo la gamba sinistra, oltre ad una frattura e altre escoriazioni, mentre la moto ha proseguito da sola la sua corsa per fermarsi dopo breve tratto. Per la donna, che istintivamente ha bloccato l’auto frenando, c’è stato tanto spavento e un trauma cranico per aver battuto con il capo sul telaio della vettura.



Sul posto, allertati dai primi soccorritori, sono intervenuti, immediatamente, due ambulanze, una della Potes di Offida e l’altra di Montalto Marche, i carabinieri di Ripatransone e i vigili del fuoco. Mentre per la donna non si è ritenuto opportuno il ricovero ospedaliero, per il motociclista che, apparso in condizioni gravi ma cosciente, dopo un’accurata visita da parte dei medici della Potes, si è reso invece necessario il ricovero presso l’ospedale Torrette di Ancona tramite il trasporto in eliambulanza “Icaro 1”. Le sue condizioni non destano preoccupazioni, tanto che la prognosi non è riservata, ma gravi sono le ferite riportate alla gamba.

Purtroppo, non è questo il primo degli incidenti che si verificano anche lungo l’importante arteria che collega l’entroterra piceno alla costa adriatica. «Altre volte – hanno commentato alcuni soccorritori arrivati sul posto dello scontro – abbiamo dovuto constatare incidenti del genere. La Valtesino è una strada molto trafficata, fiancheggiata da diverse abitazioni ed esercizi commerciali, e tante sono le vie laterali che dalle colline circostanti vi si immettono. La prudenza, non è mai troppa». «Nonostante la presenza degli autovelox e i controlli elettronici - ha dichiarato un altro - i limiti di velocità non sempre vengono rispettati da automobilisti e motociclisti, specie in quei tratti di strada diritti e lunghi».

