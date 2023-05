Incidente frontale sulla strada Mezzina, morto un automobilista 87enne, un altro grave a Torrette

OFFIDA - Incidente stradale fa sulla strada Mezzina all'altezza dell'abitato di Offida: morto un 87enne, un'altra persona ferita gravemente. Due automobili si sono scontrate frontalmente. Sul posto gli operatori sanitari inviati dalla centrale operativa del 118: vani i soccorsi per uno dei due conducenti; l'altro, in gravi condizioni, è stato portato in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona.