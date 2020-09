Rovinosa caduta dopo aver perso il controllo dello scooter: trauma cranico per un centauro 51enne

OFFIDA - È stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette il cinquantaduenne di Offida che all’ora di pranzo, mentre viaggiava in sella al suo scooter, rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Poco prima delle 13, l’uomo stava percorrendo via della Repubblica quando, improvvisamente ha perso il controllo del motociclo e si è schiantato contro il muro posto al lato della carreggiata. Sono subito scattati i soccorsi e la centrale operativa del 118 ha inviato sul luogo dell’incidente un’ambulanza della Potes di Offida con il personale sanitario a bordo che ha fornito le prime cure al cedntauro le cui condizioni sono apparsi subito gravi tanto da richiedere l’interventoi dell’eliambulanza. Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto averebbero rivelato un trauma cranico e toracico riportato a seguito dello schianto

