Enogastronomia, concerti e teatro: Offida offrre un'estate bollente a residenti e turisti

OFFIDA - Sarà un’estate con tante novità e prestigiosi nomi del panorama nazionale. «Abbiamo creato – dice l’assessore al turismo Cristina Capriotti nel presentare il cartellone delle manifestazioni - un giusto mix tra interesse urbano e rurale per tutti i gusti».





Ecco i principali eventi. Si inizia il 25 giugno con incontri enogastronomici: la notte romantica dei Borghi più belli d’Italia, poi dal 30 giugno al 3 luglio la sagra del maccheroncino e poi l’evento “Chef in cantina” (8, 29 luglio e 10 agosto) e il 9 luglio appuntamento con GustandOffida. Torna Ciborghi (15-17 luglio, 25-27 agosto e 23-25 settembre). Il 30 e 31 luglio, “On the wine”, due giorni di degustazioni nelle cantine; il 6-7 agosto sagra del chichiripieno. «Dopo due anni riproponiamo la principale manifestazione sul vino per Offida - spiega l’assessore all’agricoltura Maurizio Peroni. - Il 12 e 13 agosto torna Marche in Vino Veritas».



A caratterizzare l’estate offidana c’è il merletto: il 26 giugno la Giornata internazionale della merlettaia, il 6 luglio Conosci il Merletto e il 7-8 luglio Merlettaie on the street. L’8 e 9 luglio, tour guidato delle botteghe artigiane e visita al museo del merletto. Per i concerti, il 19 giugno ci sarà il Sieber Music Show, poi il Tributo a Morricone, il 10 luglio in piazza del Popolo; il 20 e 21 luglio torna il Baf a Borgo Miriam. Il 22 luglio sarà la volta di Madame. Il 23 luglio c’è Ivan 25 (omaggio a Ivan Graziani) e il 24 luglio si terrà Note sotto le stelle del Settetto Haller Stadtpfeifer con Lito Fontana. Il 30 luglio in piazza del Popolo ci sarà Gianni Schiuma. Ad agosto, in piazza del popolo il Festival Lercio e Hu (5 agosto) e il Cantagiro (28 agosto) con Emanuela Villa, mentre all’enoteca regionale (14 agosto) ci sarà Armonie della Sera. A settembre torna l’appuntamento con la lirica che si concluderà il 10 con Madama Butterfly.



Il 7 luglio c’è lo spettacolo di danza “Alla luna”. Poi Gravità Poetiche (16 luglio), festival di contaminazione tra arti. Tornano gli appuntamenti con il Cinema all’aperto e Generazione al Cinema… Sotto le stelle davanti Santa Maria della Rocca. L’appuntamento con l’International Fof si terrà dal 19 al 21 agosto. Il 16 e 17 settembre, seminario sull’accoglienza al Serpente aureo. Tornano i laboratori ArtLab Arte e lavoro dal 7 al 9 luglio e Ensemble Operattivamente 1, 2 e 3 settembre. Dal 18 al 24 luglio, al Serpente aureo si terrà un laboratorio teatrale per bambini. Il 23 luglio lo spettacolo Giochiamo al Teatro e il 30 luglio Romeo and Juliet (Serpente aureo).



Il Giro delle Marche in Rosa farà tappa a Offida l’11 settembre. Il 10 agosto e il 18 settembre si terrà il motoraduno. «Il calendario mette insieme numerose iniziative per un’estate di qualità» conclude il sindaco Luigi Massa.

