La musica accompagna l'estate offidana, presentato il cartellone degli eventi

OFFIDA - Tanti gli appuntamenti dell’estate offidana a far bella mostra di sé, tra musica, arte, teatro, folklore, enogastronomia. «Un programma – afferma il sindaco Luigi Massa – che vuole guardare a più sfaccettature e adatto a tutti».

Offida riparte, dunque, con tanti fiori all’occhiello come “Note sotto le stelle” (17 agosto). «Sarà un’estate dedicata a bambini e ragazzi - sottolinea l’assessore alla cultura Isabella Bosano – tornano, tra gli altri aspetti, i laboratori ArtLab Arte e Lavoro dal 1al 3 luglio ed Ensemble Operattivamente dal 2 al 4 settembre». Per l’assessore al turismo Cristina Capriotti «È questa l’estate in movimento. Pensata per accogliere un gran numero di presenze».



Tra le iniziative, da segnalare il primo prestigioso appuntamento, sabato 3 ore 21, e domenica 4 luglio, alle ore 19, in teatro con lo spettacolo “Variations” della compagnia Di Filippo marionette. Per il 17 luglio è prevista l’edizione Gustando Offida dalle ore 20, e il giorno seguente l’attraente spettacolo per bambini “I vestiti nuovi dell’imperatore” con Francesco Facciolli e Scilla Sticchi in teatro alle ore 18. Nel campo della musica da segnalare i concerti “Tributo a Morricone” del corpo bandistico città di Offida diretto dal maestro Eldo Zazzetti, il 30 e 31 luglio in piazza del Popolo ore 21.



A settembre torna la settimana della lirica che inizierà giovedì 2 e si concluderà domenica 5 con il “Don Pasquale” di Gaetano Donizetti. Non potevano mancare iniziative legate al vino, e lo spiega l’assessore all’agricoltura Maurizio Peroni. «Il 31 luglio e il 1 agosto – dice - sarà la volta di On the wine, due giorni di degustazioni sulle strade del vino piceno e, in particolare, per il decennale della Docg offidana ci sarà un evento all’enoteca regionale il 22 agosto. Durante l’estate avremo diversi convegni dal titolo Cin Cin Offida”. Non mancherà poi la Pro loco con il suo presidente Tonino Pierantozzi per altre iniziative. Infine: «Abbiamo costruito un programma rispondente a più interessi possibili – conclude il sindaco. - Tutti gli appuntamenti sono concepiti nel rispetto delle normative anti-Covid. Sarà un’estate di qualità. Che l’avvio di un’effettiva uscita dal tunnel e una riapertura alla partecipazione sia l’auspicio migliore. Come dissi alla presentazione del mio primo cartellone estivo da sindaco, ogni giorno c’è qualcosa da fare ad Offida e se proprio non c’è niente, c’è comunque Offida».

