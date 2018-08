Proclamato il lutto cittadino per il maestro della banda morto a 55 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OFFIDA - Tristezza e profonda impressione in tutti gli offidani e tra i tanti che lo hanno conosciuto per la notizia dell’improvvisa morte, all’età di 55 anni, del direttore del Corpo Bandistico Città di Offida il maestro Ciro Ciabattoni. Aveva subìto, negli anni addietro, un delicato intervento chirurgico, ma nulla faceva presagire a una fine così imminente. Ciro Ciabattoni ha diretto il complesso bandistico offidano dal 27 luglio 1992 e da allora è stato un continuo crescendo fino a toccare livelli nazionali. L’ultimo concerto da lui diretto è stato quello di 12 giorni fa, esattamente il 20 luglio scorso con il tributo a Morricone e ancora immenso successo. Era diplomato in tromba al conservatorio di Pesaro. I funerali si svolgeranno domani alle 10 nel convento dei frati cappuccini a Offida. Il sindaco Valerio Lucciarini ha proclamato il lutto cittadino.