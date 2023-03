OFFIDA - Una serata da favola per la Notte delle M’rett, svoltasi al teatro Serpente aureo, gremito di giovani festosi. È stata la XIX edizione della notte degli Oscar che ha decretato i vincitori dei gruppi mascherati del carnevale storico offidano 2023. I suggestivi momenti di musica live del gruppo Blue Night con la straordinaria voce di Valentina Cinquino, le esilaranti performance di Adriano Paris e la sempre brillante conduzione di Luca Sestili hanno incantato il pubblico che ha ricambiato con prolungati e calorosi applausi. A completare il quadro, la splendida valletta Viola Pellei, reginetta del carnevale offidano 2023.

Una serata, insomma, preparata in collaborazione con l’amministrazione comunale e perfettamente curata dalla Pro loco. Il momento clou è stato, comunque, la premiazione dei migliori gruppi mascherati distinti in sei categorie. Vincitore del primo premio quale M’retta migliore in assoluto del carnevale storico offidano 2023: “E’ Carnval pur pe nu” (È Carnevale anche per noi) una spassosa gag interpretata da goliardici giovani offidani. Sul palco, alla premiazione, il sindaco Luigi Massa e il presidente Pro loco Tonino Pierantozzi. Miglior gruppo per la coreografia “Il biliardo”; categoria Eleganza vince “Piov e dà lu sol, s rmarit le cucciol” (Piove e c’è il sole, si risposano le chiocciole) presentata dalla congrega “Le rondinelle” di Margherita Giudici. Grande successo, poi, per la mascherata “Raffaella Carrà” che si è imposta in due categorie: premio per la simpatia e premio per il voto di piazza. A premiare i vincitori sul palco anche i rappresentanti di enti e associazioni: Gianluca Simonetti (Calcio), Edelvais Scarpetta (Volley), Mauro Filippoli (Pro loco), Mauro Moretti (Teatro Gad’a) e Niki D’Angelo (Avis). Si chiude in bellezza con la buona musica e un prolungato applauso soprattutto alle parole del sindaco allorché, ringraziando tutti indistintamente, sottolinea lo «strepitoso successo di questo Carnevale svoltosi in bellezza, gioia e piena armonia». Gli fa eco il presidente della Pro loco con l’appuntamento al prossimo anno in cui Offida celebrerà i suoi 500 anni di carnevale storico.