I carabinieri stoppano il funerale e riportano il cadavere all'obitorio

OFFIDA - Era ricoverato presso la Rsa di Offida. Dopo il decesso, avvenuto ieri, la salma dell’uomo è stata trasportata all’adiacente obitorio. L'impresa di pompe funebri , questa mattina, era in procinto di sigillare la cassa per essere trasferita nella chiesa di Borgo Miriam dove era in programma la cerimonia funebre. L’arrivo dei militari dell'Arma ha bloccato tutto e la salma è stata trasportato all'obitorio di Ascoli Piceno. Per ora non si conosce il motivo.