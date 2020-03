Rissa al Bove finto, divieto di tornare a Offida per due anni

OFFIDA - Due giovani che si erano recati a Offida per festeggiare in maschera al Bove Finto il Carnevale si sono picchiati e, per tale motivo, il questore di Ascoli Piceno gli ha vietato di tornare in quella città per due anni. E’ accaduto lo scorso 21 febbraio quando i due, un 23enne ascolano e un 28enne di S. Egidio alla Vibrata si sono resi protagonisti di un’accesa lite dopo che quest’ultimo aveva rivolto un pesante apprezzamento alla ragazza dell’altro. Avevano tutti bevuto un po’ troppo e dalle parole si è passati ai fatti, tant’è che uno dei due si è sfilato la cinta dai pantaloni e ha iniziato ad agitarla a mo’ di frusta, colpendo non solo l’altro ragazzo ma anche tutti quelli che gli erano a tiro. A un certo punto tra i due contendenti è spuntato fuori un coltello, ma la lite è stata prontamente sedata dalle forze dell’ordine che erano lì per consentire a tutti di trascorrere una serata in allegria. I due sono stati portati in caserma e denunciati per ubriachezza e porto abusivo di oggetto atti all’offesa. © RIPRODUZIONE RISERVATA