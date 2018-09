L'auto si sfrena e parte: donna col passeggino riesce ad evitarla all'ultimo momento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OFFIDA - Momenti di paura a Offida per un incidente che poteva causare una tragedia. Una Mercedes parcheggiata in via Garibaldi, ha iniziato a muoversi all’indietro a causa, forse, del freno a mano non tirato sufficientemente e senza la marcia inserita. Proprio in quel momento stava passeggiando sul lato opposto, una giovane signora che spingeva il passeggino con dentro il figlio di un anno. Per fortuna alcuni operatori sanitari del 118, che stazionavano di fronte al poliambulatorio, hanno lanciato l’allarme verso la signora. La Mercedes ha finito così la sua corsa contro il muro della farmacia.