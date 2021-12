Truffatore condannato a otto anni per banconote false andava in giro per il paese, arrestato dai carabinieri

OFFIDA - I carabinieri hanno rintracciato a Offida e arrestato un 56enne offidano sul quale pendeva un provvedimento di cattura per truffa e spendita di monete false, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Macerata, dovendo scontare otto anni e sette mesi di reclusione e, in pieno centro a San Benedetto, denunciato per porto abusivo di armi, due 18enni del posto trovati in possesso di un coltello a serramanico di genere proibito e di una modica quantità di marijuana per cui verranno anche segnalati alla Prefettura come assuntori.

