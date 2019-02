Lavoro stagionale, iniziano i recruiting. In riviera è già caccia al personale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - L’informagiovani in Rete di Grottammare e Cupra Marittima comunica che è attiva un’interessante opportunità di lavoro per coloro che vogliono impegnarsi nel campo della ristorazione. L’agenzia per il lavoro During, filiale di Ascoli Piceno, ricerca camerieri con esperienza per un’importante struttura ricettiva. I candidati ideali hanno esperienza nel settore e hanno un’ottima conoscenza della lingua inglese o russa. Luogo di lavoro: San Benedetto.Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo di posta elettronica ascolipiceno@during.it o telefonare allo 0736-43202. Gli Informagiovani di Grottammare e Cupra Marittima sono a disposizione di tutti coloro abbiano la necessità di redigere il proprio curriculum, utile sia per questa opportunità lavorativa che per quelle successive e forniscono servizi gratuiti a tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro. Personale qualificato è al servizio dell’utenza nella sede di via Crucioli 65.