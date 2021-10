NORCIA - Un'altra scossa di terremoto e come accade ormai da qualche giorno preoccupazione e timore in tutta l'area. Alle 9,51 la terra ha tremato di nuovo: l'epicentro stavolta a Norcia, la magnitudo 2.6, otto chilometri di profondità e le solite immancabili segnalazioni ai vigili del fuoco perchè il sisma è stato avvertito anche nelle Marche. Dal Pesarese al cratere in zona Sibillini l'allarme rimane vivo.

